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■ビジュアル撮影メイキング映像は、Aぇ! groupの公式X（旧Twitter）にて公開！

Aぇ! groupが、5月15日にリリースするデビューシングル「《A》BEGINNING」 （読み：エー・ビギニング）全4形態（初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤・ UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）のジャケット写真とビジュアル撮影メイキング映像が公開された。

「《A》BEGINNING」は、a beginning（＝出発点）という意味と、「ここから始まるAぇ! group」というダブルミーニングのタイトル。都内某所で行われたジャケット撮影では、関西ジュニアとして数々のキャリアを積み重ねてきたAぇ! groupだけに、ポーズや視線などカメラマンの意向をすぐに汲み取り、スムーズに進行。撮影中はカメラに向かって強い意志を感じさせる視線を送っていた彼らだったが、撮影の合間には、スタッフと談笑したり、彼ららしい屈託のない笑顔でスタジオを和やかなムードにしていた。

ビジュアル撮影メイキング映像は、Aぇ! groupの公式X（旧Twitter）でShort ver.が公開されている。

Aぇ! group は5月25日より、全国8都市全34公演で約40万人規模を動員するアリーナツアー 『Aぇ! group Debut Tour ～世界で1番AぇLIVE～』の開催が決定。デビューシングル「《A》BEGINNING」を引っ提げて全国を駆け巡る。

リリース情報

2024.05.15 ON SALE

SINGLE「《A》BEGINNING」

Aぇ! group OFFICIAL X（旧Twitter）

https://twitter.com/Aegroupofficial

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://johnnys-jr.com/s/jr/groups/13

[初回限定盤A/CD+DVD]

[初回限定盤B/CD+DVD]

[通常盤/CD]

[UNIVERSAL MUSIC STORE盤/CD+PHOTO BOOK]