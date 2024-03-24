½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤ËÀ÷¤áÊª¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¥¥Ã¥È¡×È¯Çä¡ª
ÅÁÅýÀ÷¿§µ»Ë¡¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹
·Ë²°¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ÷¿§µ»Ë¡¡È¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á¡É¤ò¼«Âð¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡Ö¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¥¥Ã¥È¡×¤ò¡¢4·î1Æü(·î)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡È¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á¡É¤È¤Ï¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿Ï¹(¤í¤¦)¤ò»È¤¤¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯À÷¿§µ»Ë¡¡£Ï¹¤òÅÉ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÀ÷¤Þ¤é¤º¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤ÌæÍÍ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆàÎÉ»þÂå¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼«¿È¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°¦¹¥²È¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¡¢·Ë²°¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡È¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á¡É¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Þ°Æ¤äÀ÷ÎÁ¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÀ÷¿§µ»Ë¡¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ïµ¯Êª¤Î¿Þ°Æ¤È¼ê·Ú¤Ë°·¤¨¤ëÀ÷ÎÁ
¿Þ°Æ¤Ï¡¢±ïµ¯Êª¤Î¡ÖÃ£Ëá¡×¤È¡Ö¾·Ê¡Ç¡×¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤ó¤ÇÀ©ºî¤Ç¤¤ë¡£
½é¿´¼Ô¤Ç¤âÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢³¨ÊÁ¤ÎÂç¤¤µ¤äÀþ¤ÎÂÀ¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÌÌ¤ÎÉôÊ¬¤òÂç¤¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¡È¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤í¤¦¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¡É¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
À÷ÎÁ¤Ï¡¢4·î¤è¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Öµ»Ë¡ÍÑÀ÷ÎÁ¥ê¥¢¥¯¥È¡×¤òÆ±º¡£Ç®Åò¤ò»È¤ï¤º¿§»ß¤á¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤«¤éÆ±¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÀ÷ÎÁ¤À¡£À©ºî¼ê½ç
¡Ö¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¥¥Ã¥È¡×¤Îºî¶È»þ´Ö¤ÏÌó90Ê¬¡Á¤Ç¡¢À©ºî¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
[caption id="attachment_1099965" align="aligncenter" width="600"] ¥¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆÊª¡§À÷ÎÁ¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¡¢¿Þ°ÆÉÕ¤¤ÎÀâÌÀ½ñ¡¢¾Ã¤¨¤ë¥Þ¡¼¥«¡¼¥Ú¥ó[/caption]
¿Þ°Æ¤ò´ð¤Ë¡¢ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¤ËÉÕÂ°¤Î¡Ö¤ß¤ä¤³À÷¾Ã¤¨¤ë¥Þ¡¼¥«¡¼¥Ú¥ó¡×¤Ç²¼³¨¤òÉÁ¤¯¡£²¼³¨¤òÉÁ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ë¡¢¤í¤¦ÍÏ´ï¤ÇÍÏ¤«¤·¤¿¤í¤¦¤òÉ®¤Ç½Å¤Í¤Æ¡È¤í¤¦ÉÁ¤¡É¤·¤¿¤é¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¿å¤Ë¿»¤·¡¢ÌÌ¤ÎÉôÊ¬¤ËÅ¬ÅÙ¤ËµµÎö¤òÆþ¤ì¤ë¡£
À÷ÎÁ¡¦ÄêÃåºÞ¤ò40¡î¤Î¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤·¡¢À÷¤á±Õ¤òºî¤ê¡¢¿å¤Ë¿»¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÀ÷¤á±Õ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢20Ê¬¡Á40Ê¬¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éÀ÷¤á¤è¤¦¡£
Âæ½êÍÑÃæÀÀöºÞ¤ò²Ã¤¨¤¿Ç®Åò¤Ç¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¿ô²ó·«¤êÊÖ¤·¤ÆÀö¤¤¡¢¤í¤¦¤ò¤È¤ê¡¢±¢´³¤·¤·¤Æ´¥¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤¢¤Æ¤Æ´°À®¤À¡£·Ë²°¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·Ë²°¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢1890Ç¯(ÌÀ¼£23Ç¯)¡¢ÅìµþÆüËÜ¶¶ÁÏ¶È¤Î²ÈÄíÍÑÀ÷ÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ß¤ä¤³À÷¡×¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¸µ¡£¸·Áª¤·¤¿¸¶ÎÁ¤Ç¼«¼ÒÀ¸»º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°Â¿´°ÂÁ´¤Î¡Ö¤ß¤ä¤³À÷¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ÷ÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼è°·Å¹¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¥Ï¥¦¥¹¡¢¥ª¥«¥À¥ä¡¢¥Ï¥ó¥º¡¢¼ê·Ý¥»¥ó¥¿¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡¢Æ£µ×¥¯¥é¥Õ¥È¥¿¥¦¥ó¡¢¥æ¥¶¥ï¥ä¡¢¤½¤ÎÂ¾Á´¹ñ¼ê·Ý¡¦»¨²ß¡¦¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢À÷¿§¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï2017Ç¯6·î¤ËÀ÷¿§ÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ösomenova(¤½¤á¤Î¤Ð)¡×¤òÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¿·Àß¤·¡¢³Æ¼ï¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ÷¿§µ»Ë¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¥¥Ã¥È
¾¦ÉÊ¹½À®¡§ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á(54Ñ¡ß54Ñ)1Ëç¡¢Ê´ËöÀ÷ÎÁ2.5g¡ß1Êñ¡¢ÄêÃåºÞ7g¡ß2Êñ¡¢¤ß¤ä¤³À÷ ¾Ã¤¨¤ë¥Þ¡¼¥«¡¼¥Ú¥ó1ËÜ¡¢ÀâÌÀ½ñ(¿Þ°Æ2¼ïÉÕ¤)
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§Á´2¿§(¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É)
·Ë²°¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¸ø¼°HP¡§https://www.katsuraya-fg.com/
(Higuchi)