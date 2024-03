あー、これは今年プール行けなくなるやつだわ。『ファイブ・ナイツ・アット・フレディ-ズ』、『透明人間』、『ゲット・アウト』など衝撃作を次々に世に放ち、ホラー・スリラー映画をアップデートし続けるブラムハウス・プロダクションズと、『ソウ』、『死霊館』など大ヒットシリーズを生み出した、ホラー映画の神ジェームズ・ワンが『M3GAN/ミーガン』に続き、最恐タッグで贈る最新作『ナイトスイム』の日本公開日が、2024年6月7日に決定した。

迫りくる恐怖、日本版劇場予告&ポスタービジュアルと、ジェイソン・ブラムから日本のファンへ嬉しいスペシャルメッセージも到着している。

”友を葬る“を意味する曲名、ベッドの下に潜むモンスターの視点で歌われた、本作にうってつけのハラハラする世界観のビリー・アイリッシュの「bury a friend」が流れ、不穏に幕を開ける日本版予告編。今も現役復帰を夢見る元メジャーリーガーのレイ(ワイアット・ラッセル)と妻のイヴ(ケリー・コンドン)が、医学療法を兼ね、思春期の娘イジーと怯弱な息子エリオットのために中古で購入したマイホームは、憧れのプール付き物件。……にも関わらずそのプライベートプールは15年も未使用だったという不可解な物件でもある。

早速、隣人をホームパーティーに招いたり、深夜こっそり恋人と“マルコポーロ”(アメリカでポピュラーなプール鬼ごっこ)を興じたりと、新たな暮らしを満喫していたのも束の間、怪しげな声や人影がチラつき始め、ウォーラー一家を恐怖の深淵へ引き摺り込む……このプール付き「変な家」に潜むおぞましき謎の正体は…?



ブラムハウス・プロダクションズの創業者であり、『ゲット・アウト』や『透明人間』、『M3GAN/ミーガン』など数多くの怪作を世に放ち続けているプロデューサーのジェイソン・ブラムから、新作を待ち望む日本のファンの為に贈られたスペシャルメッセージも到着。先に日本でも公開となった『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』では、全世界累計で3億ドルに迫るブラムハウス史上最高の興行収入を打ち立てる大ヒットを記録。最新作『ナイトスイム』待望の日本上陸を前に「ブラムハウスからこの夏にぴったりなホラー映画をお届けします。6月7日公開『ナイトスイム』を映画館で是非!」と笑顔を振りまき、仕上がりに自信たっぷりの様子。

プール付きの〈変な家〉で起こる、ひと夏の恐怖体験。ブラムハウスとジェームズ・ワン最恐タッグが贈る映画『ナイトスイム』は、2024年6月7日、日本公開。

