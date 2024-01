Microsoftは生成AIアシスタントツール「Microsoft Copilot」をWindows 10やWindows 11に標準搭載しています。そして、Windows 11の標準キーボードに新しく「Copilotキー」を追加することを発表しました。Windowsの標準キーボードに新しいキーが追加されるのは30年ぶりとなります。

Introducing a new Copilot key to kick off the year of AI-powered Windows PCs | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2024/01/04/introducing-a-new-copilot-key-to-kick-off-the-year-of-ai-powered-windows-pcs/

Microsoft is adding a new key to PC keyboards for the first time since 1994 | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/ai-comes-for-your-pcs-keyboard-as-microsoft-adds-dedicated-copilot-key/

Microsoftは2023年1月4日に公開した公式ブログ記事で、「本日、私たちは次の重要な一歩を踏み出し、Windows 11 PCにCopilotキーを新しく導入できることをうれしく思います」と述べています。

記事作成時点でMicrosoft Copilotを有効にしていれば、WindowsキーとCキーを同時押しするショートカットでMicrosoft Copilotを起動できますが、Copilotキーの導入によってキー1つでWindows 10およびWindows 11内でMicrosoft Copilotを起動し、検索コンソールを表示できるようになります。

メーカーによって配列は微妙に異なるため、Copilotキーがキーボードのどの辺りに配置されるのかはわかりませんが、Microsoftは以下のムービーでCopilotキーを「右のAltキー」と「矢印の左キー」の間に配置しています。

Introducing a new Copilot key for Windows 11 PCs - YouTube

Windowsの標準キーボードに新しくキーが追加されたのは、Windowsキーが追加された1994年以来。Microsoftは「Copilotキーの導入は、Windows PCのキーボードにとって、約30年ぶりの大幅な変更となります。私たちはこれによって人々がより簡単にAI変革に参加できるようになると信じています。30年前、私たちはWindowsキーを標準キーボードに導入し、世界中の人々がWindowsを操作できるようにしました。CopilotキーはWindowsキーと共にPCキーボードの中核となり、キーを押してWindowsエクスペリエンスでMicrosoft Copilotを起動し、日常生活でシームレスに利用できるようになります」と述べています。

IT系ニュースサイトのArs TechnicaがMicrosoftに「今後OEMのPCでCopilotキーが必要になるか」と尋ねたところ、Microsoftは「現時点ではCopilotキーは必須のものではありませんが、『時間の経過とともに』Windows 11でCopilotキーが必要になるでしょう」と答えました。

なお、Microsoftによると、物理的なCopilotキーが実際に搭載されたPCは、2024年1月9日〜12日にラスベガスで開催される電子機器見本市のCES 2024でお披露目されるとのことです。