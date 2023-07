「TweetDeck」はTwitter公式が提供しているウェブアプリで、「特定のユーザーを表示したパネル(カラム)」「特定ワードの検索結果のみを表示するパネル」など複数のパネルを並べてTwitter上の情報を効率的に収集できます。TweetDeckは2021年から新デザインのテストを実施していたのですが、2023年7月3日に新デザインが正式リリースされると同時に新デザインへの強制移行が実施されました。Twitterは新デザイン版TweetDeckの正式リリースに合わせてTweetDeckの有料化を示唆している他、旧来のTweetDeckが使用不能になっていることも確認されています。

新デザイン版TweetDeckの見た目はこんな感じ。以下の画面の場合、左から順に「GIGAZINE公式アカウントの新着ツイート」「『TweetDeck』という語句を含む新着ツイート」「トレンド」を表示しています。

旧来のTweetDeckには「1つのアカウントを複数人で管理する機能」も存在していたのですが、記事作成時点では新デザイン版TweetDeckには同様の機能が搭載されていません。Twitterサポートによると「1つのアカウントを複数人で管理する機能」は数週間以内に再実装される予定とのこと。また、Twitterサポートは「TweetDeckにアクセスするには、30日以内にアカウントが認証される必要があります」とも述べているため、TweetDeckを利用し続けるには有料サービスの「Twitter Blue」に加入して認証済みユーザーになる必要があると考えられます。

