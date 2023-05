Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ6Áª

長く続いた自粛生活を乗り越え、旅行の需要は再び高まっているが、ドラマから次の旅へのインスピレーションを得る人もいるのではないだろうか。ここでは、イタリア、ブラジル、韓国、アメリカなど、世界各国で撮影されたドラマシリーズをご紹介。サスペンス、SF、コメディなど、気分に合わせてジャンルを選び、自宅でバーチャル旅行を楽しんでみて。

2022年のエミー賞で作品賞(リミテッドシリーズ部門)をはじめ10冠を達成した米HBO Maxの人気シリーズ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』。リゾートホテル「ホワイト・ロータス」を舞台に従業員や宿泊客の複雑な事情をユーモアを交えて描き出したコメディシリーズ。シーズン1はハワイを舞台に、シーズン2ではイタリアのシチリア島を舞台に物語が展開する。歴史ある建造物からパレルモの街並みまで、あらゆるシーンのロケーションがとにかくゴージャス! シーズン3は、タイが舞台になることが決定している。

『グレイズ・アナトミー』のクリスティーナ役でおなじみのサンドラ・オーと、日本でリメイク版が放送中の『女医フォスター』で主人公の夫の浮気相手を演じたジョディ・カマーが繰り広げる異色サスペンスドラマ。美しいがサイコパス的人格を持つ暗殺者ヴィラネル(ジョディ)と、頭脳派だが感情に流されやすい捜査官イヴ(サンドラ)という魅力的な女性二人が繰り広げるスリリングな攻防を、スタイリッシュかつユーモラスに描く。

このドラマは、パリ、ベルリン、ブカレスト、ロンドン、トスカーナ、バルセロナなどヨーロッパ各地で撮影されており、まるでツアーに参加しているかのように景色の変化を楽しむことができる。

2016年に米TIME誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出されたイタリア人作家エレナ・フェッランテの「リラとわたし」が原作のミニシリーズ。戦後のイタリア・ナポリで暮らす二人の貧しい少女たちの不思議な友情の軌跡を描く。広い草原や荒んだ裏通り、美しい広場など、この街のさまざまな姿が映し出される。



世界各地に散らばりながら、不思議な力でつながった8人の運命を描き、高い評価を受けたNetflixオリジナルドラマ。大きく見るとSFドラマに分類されるが、政治やアイデンティティ、セクシュアリティ、ジェンダー、宗教など、身近なテーマに触れることも忘れていない。冒頭の通り、ドイツ、イングランド、メキシコ、ケニア、デンマーク、韓国、マルタ、イタリア、ブラジルなど世界各地でロケが行われており、魅力的なストーリーとともに世界中で撮影された本物の映像を見ることができる。

