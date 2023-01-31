ðô¿ñÂ»½ý¤Ë¤Ê¤êÌñ²ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ö¼º¶Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤Î¤À¡×
»ö¸Î¤Ë¤è¤ëðô¿ñÂ»½ý¡Ê¤±¤¤¤º¤¤¤½¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤Ç¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò³«Àß¡£10Ç¯Á°¤Ë¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä³ëÆ£¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾ã³²¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
11·î8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¾ã³²¼Ô¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¾ã³²¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¾ã³²¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¾ã³²¤ò¼õÍÆ¤·¤¿Êý¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾ã³²Éé¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë¾ã³²¤ò¼õÍÆ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£ðô¿ñÂ»½ý¤Ë¤Ê¤êÌñ²ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È
Æ±¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Öðô¿ñÂ»½ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¾ã³²¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ãæ¤Ç¤âÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬ÇÓÝõ¾ã³²¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¼È¾¿È¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¢°Õ¤äÊØ°Õ¤¬¤ï¤«¤é¤º¤Ë¡Ö¼º¶Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¢¤ÎÊý¤Ï¡¢¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÏ³¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÊØ¤Ï¡Ö½Ð¤Á¤ã¤¦»þ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¾ã³²¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¾å¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ï³¤é¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¥È¥¤¥ì¤Ï¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÍËÆü¤ËÍÑ¤òÂ¤¹¡×¤Ê¤É¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£