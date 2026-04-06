「どうしてあの人は背が低いの？」。わが子の純粋な質問に、あなたならどう向き合いますか。 身長128cm、軟骨無形成症という難病と向き合い、大河ドラマ『光る君へ』にも出演を果たしたDAIKIさん。10歳で自ら病を検索し、辿り着いた事実に絶望した過去。今も街で浴びる「見てはダメ」という制止が作る“壁”を壊す、彼がたどり着いた答えに迫ります。 【写真】「自暴自棄になり、引きこもった」病気を知った中学時代から現在まで