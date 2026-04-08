タレントの松本明子が８日、レギュラー出演するＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」を欠席。森尾由美が代打出演した。松本は２日、自宅前で転倒し、左足首を骨折。正式な病名は「左足関節脱臼骨折」で１か月間入院する見込みだという。番組冒頭、石井亮次アナウンサーは森尾を紹介後、松本について「足以外に怪我はなく、体調に問題はありません。なお今日は６０歳の誕生日だと…」と語った。石井アナのあとを