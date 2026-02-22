1本の連絡から始まった生まれつき前足がない柴犬の女の子と家族の物語。家族、先輩犬に支えられながら懸命にトレーニングに励み、ハンデに負けないお姿が話題になっているのです。 衝撃の出会い、家族の覚悟…。数々の困難を乗り越えてきた前足がない柴犬さんの日々は多くの反響を呼ぶこととなりました。 【写真：生まれつき『前足がない犬』…現在の『ハンデに負けない姿』に思わず感動】 生まれつき『前足がない』柴犬