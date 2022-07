2022年7月に「Uberファイル」と呼ばれるUberの12万4000点以上の機密資料が流出し、Uberが捜査当局の操作妨害システムを配備していたことや、Uberの幹部が各国の有力者と懇意になっていたことなどが明かされました。新たに、「Uberファイル」を入手したThe Guardianによって、Uberが警察の操作を逃れるために警察関係者にのみ異なる画面を見せるシステム「Greyball」を開発していたことが報じられています。加えて、Uberがユーザーが警察関係者か否かを見分けるために「ユーザーのクレジットカード情報」にアクセスしていた可能性も浮上しています。

Uber used Greyball fake app to evade police across Europe, leak reveals | Uber | The Guardian

https://www.theguardian.com/news/2022/jul/12/uber-used-greyball-fake-app-to-evade-police-across-europe-leak-reveals

「Uberファイル」はUberでチーフロビイストを務めていたマーク・マクガン氏によってリークされたUberの機密資料です。「Uberファイル」の暴露によって、Uberが「キルスイッチ」と呼ばれる捜査妨害システムを開発しており、捜査当局がオフィスに立ち入った際に「データを保存している部署とのネットワークを遮断する」「オフィスに配備したマシンの電源を落とすシステム」といった妨害行為を行っていたことが明かされています。

さらに、2015年にフランスでUberの一部サービスが停止措置を受けた際に、マクガン氏がエマニュエル・マクロン大統領と話し合いの席を設けて停止措置の解除を働きかけたことや、Uberの創業者であるトラビス・カラニック氏が2016年にジョー・バイデン副大統領(当時)と会談していたことなども明らかになっており、Uber幹部が各国の有力者と太いつながりを築いていたことが分かっています。

Uber関連の機密資料「Uberファイル」によりCEO自ら捜査を妨害する「キルスイッチ」使用を命じていたことが判明 - GIGAZINE

The Guardianの報道によると、Uberはアプリにも捜査妨害システムを組み込んでいたとのこと。Uberの配車サービスや食品配達サービスではドライバーが自ら用意した車両を用いますが、盗難車などの「不正車両」が用いられることもあります。これらの不正車両が捜査当局に摘発された場合、ドライバーだけでなくUberも6000ユーロ(約83万円)程度の費用を負担していました。この費用負担を嫌ったUberは「捜査関係者と思われる人物」を検出して他のユーザーとは異なる画面表示するシステム「Greyball」を開発し、オランダやスペイン、デンマーク、ドイツ、ベルギーで使用していたことが判明しました。

さらに、2014年10月に送信された社内メールには、カラニック氏が「捜査関係者と思われる人物」を特定するために「ユーザーのクレジットカード情報にアクセスせよ」と従業員に指示していたことも判明。加えて、ユーザーの位置情報から「警察署の近くにいる」ということを検出した場合に「異なる画面」を表示するシステムも構築されていました。

UberはThe Guardianの取材に対して「従業員が『Greyball』の対象ユーザーを絞り込むためにクレジットカード所有者情報を収集した証拠は見つかっていません」と述べ、クレジットカードの詳細情報収集を否定しています。また、Uberは「現在、我々はユーザー保護する厳格なプライバシーポリシーとセキュリティポリシーを掲げており、あらゆる規制上の要求に適切に対応しています」と主張しています。

加えて、カラニック氏の代理人は「Greyball」がタクシードライバーの暴行からUberドライバーを保護するために設計されたと述べており、違法な目的での使用を許可したことはないと主張しています。