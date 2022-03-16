¾®ÎÓËãÌí¤ÎÎ¥º§É×¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤éËã±û¤µ¤ó¤òµß¤¨¤¿¤«¤â¡×ÌÑ¸À¤Ë³¤Ï·Â¢·ãÅÜ¤«
¡¡»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡Ê44ºÍ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯34¡Ë¤ÎÆ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®ÎÓËãÌí¡Ê42ºÍ¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë¤Î¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ËÍ¾¤ëË½µó¤ËÁö¤ê¡¢¤½¤ì¤òÌîÊü¤·¤Ë¤¹¤ëËãÌí¤Ë¡¢³¤Ï·Â¢¤¬¤¯¤À¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿38Ëç¡Û¸ø±à¤Ç¥è¥¬¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤À¤¨¤ë¾®ÎÓËãÌí¡£Â¾¡¢ËãÌí¤¬Ô¢¸÷»á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥·¥ã¥Í¥ë¤Î»þ·×¡£ËãÌí¡õÔ¢¸÷»á¤ÎÌ©Ãå¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ö»þ¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈµÁÍý¤Î»ÐÄï¡É¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ï¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤Î»à¸å¤â¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤êËã±û¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬µÁ»Ð¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³°¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Èà¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø·¸¤ÏµÞ·ã¤Ë°²½¤·¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ°¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥«¥ÍÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤¬µö¤¹¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡ÈµÁÍý¤Î»ÐÄï¡É¤È¤Ï¡¢¾®ÎÓËãÌí¤È»ÔÀî³¤Ï·Â¢¤Î¤³¤È¡£
¡ÔÎ¥º§¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤½¤ì¤Ç¤â²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÎ¥º§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡3·î10Æü¡¢ËãÌí¤È2018Ç¯¤Ë¡Ö¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¡×¤ò¤·¤¿À°ÂÎ»Õ¤ÎÔ¢¸÷¶ã»á¡Ê38ºÍ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÔ¢¸÷»á¤Ï¡¢¶çÆÉÅÀ¤Î¤Ê¤¤´ñÌ¯¤ÊÄ¹Ê¸¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡ÔÎ¥º§¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬»æÀÚ¤ì¾å¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸ÍÀÒ¾å¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤¹¤¬º²¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔËÍ¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤½¤¦ÄÖ¤ê¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤âËãÌí¤È¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤«¤é1Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ÎºòÇ¯½Õº¢¡¢ËãÌí¤µ¤ó¤ÏÔ¢¸÷¤µ¤ó¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë²È¤ò½Ð¤ÆÊÌµï¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÌµï¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤Î¤Ê¤¤Ô¢¸÷¤µ¤ó¤ÏÀ¸³èÈñ¤ä²ÈÄÂ¤Ë¤âµç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËãÌí¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óËãÌí¤µ¤ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Å»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²áµî¤ÎÃù¶â¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ô¢¸÷¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë¡Ø¤ª¶â¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÅö¤ËÀ¸³è¤¬º¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£·ëº§Åö½é¤Ï¹ëÔú¤Ê¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥°¥ì¡¼¥É¥À¥¦¥ó¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡ÖÔ¢¸÷»á¤ÏËãÌí¤µ¤ó¤È¤¤¤Þ¤â¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËãÌí¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ËãÌí¤µ¤ó¤ÏÔ¢¸÷»á¤¬¥Ö¥í¥°¤Ç³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤äËãÌí¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËãÌí¤µ¤ó¤Û¤É²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤½÷À¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡ËãÌí¤µ¤ó¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¡ÈÔ¢¸÷»á¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡É¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊËãÌí¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¡Ë
¿ÈÆâ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ê¤Ë¤¬Î©ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«
¡¡ËãÌí¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎËå¤À¤Ã¤¿Ëã±û¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿2018Ç¯¤Î½Õ¤ËÔ¢¸÷»á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËãÌí¤µ¤ó¤ÏÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¿§¤Î¶¯¤¤¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ËãÌí¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ç¿´¿È¤òÄ´À°¤¹¤ëÔ¢¸÷»á¤Î¡Ø¥ª¥á¥¬¥»¥é¥Ô¡¼¡Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Èà¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ËãÌí¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤ï¤º¤«2¤«·î¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¡£ËãÌí¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤¼¤«Ô¢¸÷»á¤òÈ¼¤Ã¤ÆÉüµ¢¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ÇÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤â¡¢Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯3·î¡¢¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊÌµï¤òÊó¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë7·î¤Ë¤ÏÎ¥º§¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈºòÇ¯10·î¡¢³¤Ï·Â¢¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¡¢ËãÌí¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ôµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë!!¡¡º£Æü¤ÏËãÌí¤Á¤ã¤ó¤È¡¡ÈÕ¸æÈÓ¡¡ËÜÅö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡Õ
¡¡Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖËãÌí¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤Ï·ëº§¸å¤ËÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ËãÌí¤µ¤ó¤ò¡¢ºÆ¤Ó²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËãÌí¤µ¤ó¤Ï³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤ä¤Ã¤ÈËãÌí¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡É¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÈËãÌí¤Îµ¢´Ô¡É¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ËãÌí¤ÏºÆ¤Ó¡¢Î¥º§¤·¤¿Ô¢¸÷»á¤ÈÆ±À³¤ò»Ï¤á¡¢³¤Ï·Â¢¤È¤ÏºÆÅÙÃÇÀä¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÁÆ¬¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Ô¢¸÷»á¤Ï³¤Ï·Â¢¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÔÎ¥º§È¯É½¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤È³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¤È¥Ö¥í¥°¤Ë¤«¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¿½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡ÔÎ©ÇÉ¤Ê²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¿ÈÆâ¤ò¸«¼Î¤Æ¤Æ¤Ê¤Ë¤¬Î©ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤ì¤Ç¤âÅÁÅý·ÝÇ½¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡Õ
¡¡Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼Ô¢¸÷»á¤¬¥Ö¥í¥°¤Ç¼«Ê¬¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ËãÌí¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ê¤¼¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ËÔ¢¸÷»á¤Î°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Î¹ÔÆ°¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¿¤À¤¿¤Àº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
Ä¾ÀÜ´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤
¡¡Ô¢¸÷»á¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÔËãÌí¤Á¤ã¤ó¤ÏËã±û¤Á¤ã¤ó¤Î°Ù¤Ë9000Ëü¤â¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿Ëã±û¤Á¤ã¤ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËã±û¤Á¤ã¤ó¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤âñÙ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈËã±û¤µ¤ó¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢ËãÌí¤ÎÉã¿Æ¡¢¤Ä¤Þ¤êÔ¢¸÷»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸µµÁÉã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ô¼«Ê¬¤¬Éâµ¤¤·¤¿¤Î¤¬°¤¤¤Î¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËÀâ¶µ¤µ¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤Èµ½Ò¤·¤¿¡£
¡ÖÔ¢¸÷¤µ¤ó¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËãÌí¤µ¤ó¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢ºÆÀ¸¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ý±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¹¹ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Î¶çÆÉÅÀ¤Î¤Ê¤¤´ñ²ø¤ÊÊ¸¾Ï¤â¡¢¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤êÊÂ¤Ö¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡£°ì¼ï¤Î¡È±ê¾åÁÀ¤¤¡É¤Ç¡¢¥«¥ÍÌÙ¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÌ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÔ¢¸÷»á¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢³¤Ï·Â¢¤¬·è¤·¤Æµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦µ½Ò¤â¤¢¤ë¡£
¡ÔËã±û¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤ë»þ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÊÃæÎ¬¡ËËÍ¤À¤Ã¤¿¤éµß¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡¡³¤Ï·Â¢¤¬Ëã±û¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËãÌí¤ÈÔ¢¸÷»á¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢1Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÔ¢¸÷»á¤ÏËã±û¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºËã±û¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÑ¸À¤Ë¡¢³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤â·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËãÌí¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ô¢¸÷»á¤ÎË½µó¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤òËãÌí¤µ¤ó¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤é¡¢°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¹¶·âÅª¤ÊÔ¢¸÷»á¤ä¡¢Ô¢¸÷»á¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ËãÌí¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¡¢ËãÌí¤µ¤ó¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò²ñ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎµµÎö¤Ï¡¢½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2022Ç¯3·î31Æü¹æ