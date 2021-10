注目を集めるためにInstagramやTikTokなどのSNSで過激な内容を投稿する人も少なくない。このほどアメリカの女性インスタグラマーが、亡くなった父親の葬儀で露出度の高い喪服を着用しポージングまでした写真を投稿したことで非難の声が集まっている。『The Daily Star』『Daily Mail Online』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

今月24日、海外掲示板サイト「Reddit」に父親の葬儀に出席する女性の写真が3枚投稿され、多くの怒りを買っている。投稿には「父親の葬儀で棺を背景に最新の写真を撮る勘違いインスタグラマー」と書かれていた。

そのうちの1枚は女性の背後に棺の中で横たわる父親の姿がわずかに写っており、アメリカの国旗がかけられていることから『The Daily Star』では「退役軍人だったのではないか」と伝えている。女性は片側の肩と胸が大きく開いたジャケットにミニスカートを着用し、ハイヒールを履いた片足をあげて父親の棺の前でポージングしていた。

写真はこの女性のInstagramに投稿されたもののようだが、Redditユーザー「SourTittyMilk」さんによってシェアされると、亡くなった父親に対して悲しみが微塵も感じられない女性の姿にこのような声があがった。

「なんてことだ! これは信じられないほど無礼な行為だ。」

「彼女の顔を見てよ。父親よりも死が宿っている感じだわ。もう彼女は人間とは言えないわね。」

「たとえこれがSNSのために作った顔だとしても、棺の前でお尻をひねるポーズがいいと思ってやってるとは…。」

この女性と同様に父親を亡くしたばかりだというユーザーは「私の父親は数週間前に亡くなりました。葬儀に出るために髪をとかすのでさえやっとでした。ましてやInstagramに投稿するために化粧から髪に服装まで全身を着飾るなんてできません」とコメントした。

ちなみに女性がInstagramに投稿した写真には「#rip #papi #dadless #veteran #ptsd #funeral #neverforgotten」とハッシュタグが添えられていたが、Instagramで検索しても同様の写真が見つからないことから、女性は投稿を削除したとみられている。画像は『SourTittyMilk 2021年9月24日付Reddit「Instagram thot uses her dads funeral and coffin as a backdrop for her latest photoshoot.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)