『ピーキー・ブラインダーズ』ファイナルシーズンに、あのキャラはカムバックせず

20世紀初頭に生きるイギリスのギャングを描く『ピーキー・ ブラインダーズ』。ファイナルとなるシーズン6に、あのキャラクターはカムバックしないことが明らかとなった。英Digital Spyが報じている。

本シリーズは1919年のイギリスを舞台に、実在したギャング団"ピーキー・ブラインダーズ"を率いるトミー・シェルビー(キリアン・マーフィ)が暗黒街の頂点を目指す姿が描かれる。

シーズン4&5に登場してトミーと恋仲になり、実在した労働組合のリーダー、ジェシー・エデンを演じたチャーリー・マーフィが、ファイナルにはカムバックせず、シリーズを降板したことを明かした。「私は出演しない。でも、撮影は本当に楽しかった。かなり昔のことに感じるわね、実際にそうだけど。撮影は約3年前だもの」

