【今週スタートの海外ドラマ】『TWD』追加エピソードや、『SHERLOCK』脚本家によるミステリー新作が上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は昨年10月に放送された『ウォーキング・デッド』シーズン10第16話に続く6話の追加エピソードや、『レジェンド・オブ・トゥモロー』最新シーズン、そして『SHERLOCK シャーロック』脚本家による"新たなシャーロック・ホームズ"ドラマとも言える英BBCの新作ミステリーがスタートとなる。

今週スタートの海外ドラマは以下の通り。

■3月1日(月)

『ウォーキング・デッド』シーズン10(FOXチャンネル)

最新シーズンとなるシーズン10では、囁く者を率いるアルファが最期を迎え、アルファの意志を受け継いだベータがウォーカーの大群を率いて生存者の施設を襲撃。今回の追加6話は特定のキャラクターや集団にフォーカスしたアンソロジー形式のエピソードとなる。

『ウォーキング・デッド』シーズン10追加エピソード

■第17話「Home Sweet Home(原題)」

■第18話「Find Me(原題)」

ダリル(ノーマン・リーダス)とキャロル(メリッサ・マクブライド)が古いキャビンに辿り着く

■第19話「One More(原題)」

■第20話「Splinter(原題)」

ユージーン(ジョシュ・マクダーミット)一行の続きが描かれる

■第21話「Diverged(原題)」

ダリルとキャロルの友情が試される

■第22話「Here's Negan(原題)」

■3月5日(金)

『バビロン・ベルリン』シーズン3(Hulu)

ドイツ史上最大の規模で製作され、圧倒的なビジュアルでナチス台頭前のワイマール共和国を描く『バビロン・ベルリン』のシーズン3がついに配信!

1929年のワイマール共和国崩壊前のドイツを舞台に、戦争によるPTSDで苦しむゲレオン・ラート刑事が、刑事志望の相棒シャルロッテ・リッターと不可解な事件に挑む姿が描かれる。すでにシーズン4の製作も決まっている。

『Vienna Blood/ヴィエナ・ブラッド』(Hulu)

で3話(「死を呼ぶ暗号」「ライヘンバッハ・ヒーロー」「三の兆候」)にわたりペンを取ったスティーヴ・トンプソンが脚本を手掛ける話題作が上陸。

臨床心理士でもあるイギリス人作家フランク・タリスの小説を元にした『Vienna Blood』は、1900年代末のオーストリアはウィーンを舞台に、ジークムント・フロイトのもとで学ぶ聡明な若きイギリス人医師マックス・リバーマンが心理学の知識を生かし、オーストリア人のオスカー・ラインハルト刑事とタッグを組んで、ウィーンで起きる危険な事件の数々を解決していく様が描かれる。リバーマンが活躍する原作シリーズはこれまでに7作が出版され、世界14の言語に翻訳されているベストセラーだ。

3月6日(土)

『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン5(Hulu)

『ARROW/アロー』と『THE FLASH/フラッシュ』に登場した脇役ヒーローやヴィランたちが落ちこぼれヒーローチーム「レジェンド」を結成し、時空を超えて世界を救う人気シリーズ、待望のシーズン5がスタートとなる。

新シーズンでは前シーズンで歌とエンターテインメントの力で世界を救ったレジェンドのメンバーが一躍有名人に。自分たちのドキュメンタリー制作の話が決まり、本来の任務からレジェンドたちの意識が離れていく中、地獄ではアストラ・ローグが力を手に入れるため、歴史上最も有名な悪党たちを解放。それにより、レジェンドたちは名声を失い、復活した悪党たちが時間を混乱させるのを止めるべきか否かの選択を迫られる。

■3月7日(日)

『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン2(AXNミステリー)

本国フランスで高視聴率を獲得し、2018年ドラマ視聴率TOP10内にランキングされたミステリードラマの新シーズン。

1話完結型のミステリードラマである本作の主人公は、チャーミングでハンサムな上に料理も上手、さらに知的で優秀な法医学者のラファエル・バルタザール。一見、プレイボーイでいい加減にも見える彼だが、実は妻を事件で失うという悲しい過去を密かに抱えている。そんな彼が、自分とは真逆の女性刑事エレーヌ・バックとタッグを組み、死者と向き合いながら、優れた洞察力と法医学を駆使して真実を追求し、難事件を解決へと捜査する。

