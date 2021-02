『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6後半エピソードの予告映像が解禁！

米AMCにて4月より放送開始される『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6後半エピソードの予告映像が解禁された。英Digital Spyが報じている。(※本記事は、シーズン6後半エピソードの展開を含みますのでご注意ください)

シーズン6後半エピソードの物語は、前半で集団"開拓者"を率いるバージニア(コルビー・ミニフィ)が、西部時代を模倣した町ハムバグ・ガルチに連れてきた全員を返還するよう、ストランド(コールマン・ドミンゴ)に命じた余波によって起こる。

Death is inevitable but from this comes new life. February 17, 2021