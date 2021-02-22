¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¤¢¤Î·ºÌ³½ê¥É¥é¥Þ¤¬ËëÊÄ¤¸¡ª
³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÆÊüÁ÷¤â´Þ¤à¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡Ë¤ò½µ¤´¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤Ï¡Ø¥®¥ë¥â¥¢¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëNetflix¤ÎÊìÌ¼¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Âç¿Íµ¤ºî¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤È·ºÌ³½ê¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¹½÷»Ò·ºÌ³½ê¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
º£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£2·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ø¥¦¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¹½÷»Ò·ºÌ³½ê¡Ù¥·¡¼¥º¥ó8¡ÊHulu¡Ë
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î½÷»Ò·ºÌ³½ê¤òÉñÂæ¤Ë¼ü¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤ÊÆ¬Ç¾Àï¤È¥¿¥Õ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÂç¿Íµ¤·ºÌ³½ê¥É¥é¥Þ¤â¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Ë¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó8¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¹½÷»Ò·ºÌ³½ê¤Ë¿·¤¿¤Ê´Ç¼éÄ¹¤¬ÃåÇ¤¤·¡¢°Ì¾¹â¤¤¸µ¼ü¿Í¤Ç¥Ü¥¹¤À¤Ã¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Îø¿Í¤È¶¦¤ËºÆ¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É·ºÌ³½êÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿ÅÁÀâÅª"²øÊª"¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¡¡·ºÌ³½ê¤ÎÊ½¤Î³°¤ÇÊÌ¿Í¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉü½²·×²è¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤È´ë¤Æ¤ë¡£
¢£2·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ø¥¸¥Ë¡¼&¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ù¡ÊNetflix¡Ë
¤ò¤È×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¼ã¤¤Êì¤ÈÌ¼¤ÎÊª¸ì¡£
30ºÐ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ï15ºÐ¤ÎÌ¼¥¸¥Ë¡¼¤È¶¦¤Ë¿ôÇ¯´Ö¤ÎÆ¨Ë´À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÇÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÌ¼¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î²áµî¤¬¤½¤ì¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿...¡£
¢£2·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¿¥é¥¤¥é¤È²«¶â¤ÎÍå¿ËÈ× ¶¡Ù¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
±Ñ¹ñTV»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀ½ºîÈñ¤ò¤«¤±¡¢¸«»ö¤Ë±ÇÁü²½¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ÂèÆó¾Ï¡£
Èë¤á¤¿¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤ÎÃæ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿À¤³¦¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥é¥¤¥é¡£ ¤½¤³¤Ï¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËâÊª¤¿¤Á¤¬½»¤à¡¢»Ò¤É¤â¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥Á¥Ã¥¿¥¬¡¼¥¼¤È¤¤¤¦¹ÓÇÑ¤·¤¿³¹¤À¤Ã¤¿¡£ ¥é¥¤¥é¤Ï¤½¤³¤ÇÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¦¥£¥ë¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤ä¤¬¤ÆÆó¿Í¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÃ»·õ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¤¬...¡£¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢¥é¥¤¥é¤ÎÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤ÎÂè2Ëë¤¬¡¢º£»Ï¤Þ¤ë¡ª
¢£2·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¡ÊDisney+¡Ë
MCU½é¤È¤Ê¤ëÄ¹ÊÔ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó7¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡ª
1931Ç¯¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ½ª¾Ï¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¥½¥óÌò¤Î¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥°¥ì¥Ã¥°¡¢¥¯¥§¥¤¥¯¤³¤È¥Ç¥¤¥¸¡¼Ìò¤Î¥¯¥í¥¨¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡¢¥á¥ê¥ó¥À¡¦¥á¥¤Ìò¤Î¥ß¥ó¥Ê¡¦¥¦¥§¥ó¡¢¥ì¥ª¡¦¥Õ¥£¥Ã¥ÄÌò¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥«¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¸¥§¥Þ¡¦¥·¥â¥ó¥ºÌò¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ø¥ó¥¹¥È¥ê¥Ã¥¸¤é¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬°ú¤Â³¤½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ØSEAL Team¡¿¥·¡¼¥ë¡¦¥Á¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡õ3¡ÊU-NEXT¡Ë
¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥ì¥¢¥Ê¥º¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÄ¶Âçºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄÌ¾Î"¥Á¡¼¥à6"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Âºß¤ÎÂÐ¥Æ¥íÆÃ¼ìÉôÂâ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤¿"¥Ö¥é¥Ü¡¼¡¦¥Á¡¼¥à"¤¬¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¯¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥¦¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¹½÷»Ò·ºÌ³½ê¡Ù(c) FremantleMedia Ltd.
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¸¥Ë¡¼&¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ù¤Ï2·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¿¥é¥¤¥é¤È²«¶â¤ÎÍå¿ËÈ× ¶¡Ù
©2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.
¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù(c)ABC Studios & Marvel
¡ØSEAL Team¡¿¥·¡¼¥ë¡¦¥Á¡¼¥à¡ÙThe series is produced by CBS Studios and is distributed internationally by ViacomCBS Global Distribution Group.© 2017 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.