¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¤¢¤Î·ºÌ³½ê¥É¥é¥Þ¤¬ËëÊÄ¤¸¡ª

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『ギルモア・ガールズ』を彷彿とさせるNetflixの母娘ドラマといった新作が出るかと思えば、大人気作『エージェント・オブ・シールド』と刑務所ドラマ『ウェントワース女子刑務所』のファイナルシーズンが開始となる。

今週スタートの海外ドラマは以下の通り。

■2月23日(火)

『ウェントワース女子刑務所』シーズン8(Hulu)

オーストラリアの女子刑務所を舞台に囚人たちの壮絶な頭脳戦とタフなサバイバルゲームが繰り広げられる大人気刑務所ドラマもついにファイナルシーズンを迎える。

望のシーズン8では、ウェントワース女子刑務所に新たな看守長が着任し、悪名高い元囚人でボスだった新キャラクターが恋人と共に再収監されてくるなど刑務所内に新たな火種が生まれる。さらに、過去シーズンで強烈なインパクトを残した伝説的"怪物"キャラクター、ファーガソンが再登場! 刑務所の塀の外で別人に成りすましたファーガソンは、過去に自分を見殺しにした者たちへの復讐計画を虎視眈々と企てる。

■2月24日(水)

『ジニー&ジョージア』(Netflix)

をと彷彿させる若い母と娘の物語。

30歳のジョージアは15歳の娘ジニーと共に数年間の逃亡生活を送ったのちに、ニューイングランドで普通の生活を娘にさせてやりたいと考えるようになる。しかし、ジョージアの過去がそれを邪魔するのだった...。

■2月25日(木)

『ダーク・マテリアルズ/ライラと黄金の羅針盤 供戞淵好拭璽船礇鵐優襦

英国TV史上最高額といわれる製作費をかけ、見事に映像化した壮大なファンタジー・アドベンチャー第二章。

秘めたる決意を胸に、オーロラの中に突如現れた世界に渡ったライラ。 そこはスペクターと呼ばれる魔物たちが住む、子どもしかいないチッタガーゼという荒廃した街だった。 ライラはそこで別の世界からやって来たウィルという少年に出会う。やがて二人は不思議な短剣の存在を知るが...。新たな世界に舞台を移し、ライラの壮大な冒険の第2幕が、今始まる!

■2月26日(金)

『エージェント・オブ・シールド』ファイナルシーズン(Disney+)

MCU初となる長編ドラマシリーズ、ファイナルとなるシーズン7がついに日本上陸!

1931年にたどり着くことが明らかとなっている最終章には、コールソン役のクラーク・グレッグ、クェイクことデイジー役のクロエ・ベネット、メリンダ・メイ役のミンナ・ウェン、レオ・フィッツ役のイアン・デ・カーステッカー、ジェマ・シモンズ役のエリザベス・ヘンストリッジらお馴染みのキャストが引き続き出演する。

『SEAL Team/シール・チーム』シーズン2&3(U-NEXT)

のデヴィッド・ボレアナズが主演を務める超大作アクションドラマ。

アメリカ海軍特殊部隊に所属する通称"チーム6"と呼ばれる実在の対テロ特殊部隊をモデルに、エリートばかりを集めた"ブラボー・チーム"が、世界各地で危険なミッションに挑む様子を臨場感たっぷりに描く。

