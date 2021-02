痛快アクション『私立探偵マグナム』シーズン2、4月19日（月）より放送スタート！

ハワイの美しい大自然を背景に、赤いフェラーリを乗り回し難事件に体当たりで挑む『私立探偵マグナム』のシーズン2が、4月19日(月)より日本初放送となる。

大ヒットシリーズ『HAWAII FIVE-0』を手掛けたピーター・M・レンコフとエリック・グッゲンハイム、そして映画『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リンが製作総指揮を務める本作は、トム・セレック主演で1980年代に人気を博した往年のTVドラマのリブート版にあたる。

本シーズンから、元MI6諜報部員のヒギンズ(パーディタ・ウィークス)が本格的に探偵調査に加わることに。一方、マグナムが住む大富豪のロビン・マスターズの邸宅が傭兵たちに襲撃されるエピソードなど、衝撃的な展開も見逃せない。『HAWAII FIVE-0』のファン必見の第12話は、同作シーズン10とのクロスオーバーエピソードとなっているので要注目だ。

マグナムを演じるのは、『スーサイド・スクワッド』のエル・ディアプロ役や、『ギャング・イン・LA』のダニエル・アコスタ役で知られるメキシコ系アメリカ人俳優のジェイ・ヘルナンデス。そのほかの出演者は、スティーヴン・ヒル(『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』)、ザカリー・ナイトン(『フラッシュフォワード』)、ティム・カン(『メンタリスト』)、エイミー・ヒル(『まほうのレシピ』)ら。

また、AXNでは新シーズン放送前にシーズン1の一挙放送の実施も決定! 4月11日(日)と18日(日)の2週連続、正午より放送スタート。

『私立探偵マグナム』シーズン2放送情報

AXNにて(全20話)

[字幕版] 4月19日(月)より毎週月曜日 23:00

[二カ国語版] 4月20日(火)より毎週水曜日 11:00

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『私立探偵マグナム』シーズン2(C) 2019 CBS Studios Inc. and Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.