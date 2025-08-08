¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é½÷À­¤ÏÉÝ¤¤¡ª¡×¤ÈÃËÀ­¤¬¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë½Ö´Ö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

½÷À­¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÁÇ´é¤ò³À´Ö¸«¤Æ¡¢¾¡¼ê¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷À­¤é¤·¤µ¡×¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÃËÀ­¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤¬ÃËÀ­¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀ­ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤ì¤À¤«¤é½÷À­¤ÏÉÝ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÃËÀ­¤¬¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú£±¡ÛÎ©¾ì¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤¦¤½µã¤­¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡ÖÌäÅúÌµÍÑ¤ÇÃË¤¬°­¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢ÈÜ¶±¤Ê¼ê¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ëÃËÀ­¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µÕ¤ËËÜÅö¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò·üÌ¿¤Ë¤³¤é¤¨¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ç¤â¡Ö¸À¤¤²á¤®¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£²¡Û¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÏª¹ü¤ËÌµ°¦ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö²¿ÍÍ¤«¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ­¤ò³ÊÉÕ¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ËÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÃËÀ­¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Î¡ÖÂÐ¿Í¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ÏÀáÌó¤Ç¤­¤Æ¤â¡¢°­¤¤É¾È½¤¬Â¾¤ÎÃËÀ­¤Ë¤â¹­¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¹ÔÆ°¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£³¡ÛÈà»á¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¤ä£Ó£Î£Ó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë²¶¤ÎÍ§Ã£¤Þ¤ÇÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢¼»ÅÊ¿¼¤¤¹ÔÆ°¤ÏÈà»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà»á¤ÎÍ§Ã£¤Þ¤Ç°ú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤æ¤¨¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂ»¤Í¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Í¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£´¡Û¿¶¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤òº¨¤ó¤Ç¡¢º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤±½¤ò¹­¤á¤ë
¡Ö¿Í¤«¤é¼«Ê¬¤¬°­¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ´¨µ¤¤¬¤·¤¿¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢µÕº¨¤ß¤Ë¤è¤ë½÷À­¤Î²á·ã¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¶²¤ì¤òÊú¤¯ÃËÀ­¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ì»þÅª¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ë»ÅÊÖ¤·¤Ç¤­¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÉ¾È½¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£µ¡ÛÃËÀ­¤¬¤¤¤ë¤È¤­¤È½÷À­Æ±»Î¤Ç¤¤¤ë¤È¤­¤È¤Ç¥­¥ã¥é¤¬É¿ÊÑ¤¹¤ë
¡Ö¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢´ïÍÑ¤Ë¥­¥ã¥é¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë½÷À­¤Ë·×»»¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ­¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿»Ò¤¬¡¢¥­¥Ä¤¤¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸¸ÌÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ­¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú£¶¡Û¼ºÎø¤·¤¿¤È¤­¼þ°Ï¤ò´¬¤­¹þ¤ßÂçÁû¤®¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡¤ÎÈà»á¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨Â®¤Ã¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ºÎø¤·¤¿½÷À­¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÞÅ¸³«¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ºÎø»þ¤ËÃËÍ§Ã£¤ËÍê¤ë¤Ê¤é¡¢¸µÈà¤ò°ú¤­¤º¤é¤Ê¤¤À­³Ê¤ò´Þ¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£·¡Û¡ÖÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤ÎÍ§Ã£¤ËÊ¿µ¤¤ÇÏ³¤é¤¹
¡Ö°­¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×Ê¢Î©¤Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ò¿®ÍÑ¤·¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Î¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏËÜÅö¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤­¤·¤«¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£¸¡Û¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Ã¤Æ´üÂÔ¤µ¤»¤Æ¤ª¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¸ýÀâ¤¯¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÍê¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢°ÛÀ­¤È¤·¤Æ¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í²óÏ©¤ò»ý¤ÄÃËÀ­¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡Ö¿Í¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç°Â°×¤ËÍê¤ß¤´¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£¹¡ÛÉáÃÊÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í§Ã£¤Î°­¸ý¤òÊ¿Á³¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÄÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢Í§Ã£»×¤¤¤ÎÃËÀ­¤Û¤É¡¢½÷À­¤ÎÉ½¸þ¤­¤À¤±¤ÎÍ§¾ð¤ò³À´Ö¸«¤Æ¼ºË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö°¦¤Î¤¢¤ë¥À¥á½Ð¤·¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ­¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°­¸ý¡×¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡Ø¤³¤ì¤À¤«¤é½÷À­¤ÏÉÝ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÃËÀ­¤¬¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¡×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë