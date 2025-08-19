「おっ、気が利くね」と職場の男性から評価が高まる旅行土産９パターンオトメスゴレン

評価が高まる気の利いた旅行土産

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 職場の男性から評価が高まる旅行のおみやげについてまとめている
  • 「有名温泉の入浴剤」や、会議中に注目を集められる「ユニーク文具」
  • レアなフレーバーの「ご当地スナック」や「珍しい地酒」などが挙がった
記事を読む

おすすめ記事

  • 〈不倫相手の正体は？〉妻は元歌手、“水泳界のレジェンド”北島康介（42）が溺れる“ちょ〜気持ちいい”不倫《直撃すると“あの名言”も…》
    〈不倫相手の正体は？〉妻は元歌手、“水泳界のレジェンド”北島康介（42）が溺れる“ちょ〜気持ちいい”不倫《直撃すると“あの名言”も…》 2025年8月19日 16時0分
  • YOSHIKI
    X JAPAN・YOSHIKI、収束したはずの「パクリかオマージュか」騒動に再言及、繰り返される“空回り”で株大暴落 2025年8月19日 19時23分
  • 引きこもり（写真はイメージです）
    母の名を呼び、「死ね！」と叫んだ…虐待のトラウマに苦しむ60代「ひきこもり」男性がいま、心の底から願うこと【毒母に人生を破壊された息子たち】 2025年8月17日 8時14分
  • いきなりの批判にさらされた大谷翔平
    「大谷は謙虚ではない」少女が全米生中継で突然の大谷翔平批判　サイン無視された過去明かす 2025年8月19日 16時26分
  • 木村拓哉（写真：本誌写真部）
    「繋がってるんだよね」木村拓哉　中居正広氏の“完全引退日”に投稿した「意味深写真」にファン歓喜も…騒動以来とり続ける“距離” 2025年8月19日 17時5分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 北島康介氏が一般女性と不倫か
    2. 2. YOSHIKIが騒動で暴走 株が大暴落
    3. 3. 母から「二度と家族に近寄るな」
    4. 4. 少女が全米生中継で大谷を批判
    5. 5. 木村拓哉 中居正広氏にエールか
    6. 6. 千葉雄大 ぽっちゃり激変に衝撃
    7. 7. はま寿司で洗剤混入 3歳女児入院
    8. 8. 八村塁「日本強くなってほしい」
    9. 9. マダニの運び屋が繁殖? 被害続出
    10. 10. 比の邦人射殺 首謀者は日本人か
    1. 11. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
    2. 12. 比の邦人射殺 2300万円で実行か
    3. 13. 堀江氏「金儲けに必死」に反論
    4. 14. 3度不倫も干されず ぬるっと復帰
    5. 15. 児童にプロレス技「遊びの一環」
    6. 16. 中川安奈 裸に見える服は戦略か
    7. 17. 不貞行為の証拠 動画で全貌判明
    8. 18. 女がギャングを乗り換え処刑
    9. 19. クビ宣告 新代行サービスを提案
    10. 20. 韓国で支持率下落「やり過ぎ」
    1. 1. 母から「二度と家族に近寄るな」
    2. 2. マダニの運び屋が繁殖? 被害続出
    3. 3. 比の邦人射殺 首謀者は日本人か
    4. 4. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
    5. 5. 児童にプロレス技「遊びの一環」
    6. 6. マックは「問題理解していない」
    7. 7. 救急車出さず死亡 職員が軽視か
    8. 8. 斎藤知事を「心神喪失」とやゆ
    9. 9. すごい音が…車突っ込み19歳死亡
    10. 10. 路上の側溝に生ごみ廃棄 男逮捕
    1. 11. クマに被害が一転、殺人容疑に
    2. 12. 伊東市長「19秒」音声公開なしへ
    3. 13. 知られざる「目の日焼け」被害
    4. 14. 価格伸び悩む 都内の高級住宅街
    5. 15. 選手らへの誹謗中傷や差別的言動、「法的措置を含め毅然とした対応」…広島県高野連が声明
    6. 16. 広陵高校「オープンスクール」中止を発表　「不特定多数の人が校内に入るリスク」を懸念　野球部員の暴力事案巡り
    7. 17. 母グマ 男性を襲った個体と断定
    8. 18. 石破氏がビル・ゲイツ氏と会談
    9. 19. 大阪ビルで火災 隊員2人は窒息死
    10. 20. 「底引き網に砲弾が…」通報へ
    1. 1. 不貞行為の証拠 動画で全貌判明
    2. 2. はま寿司 洗剤付着の商品を提供
    3. 3. シーチキンの「L」サイズでない
    4. 4. ミニストップ偽装 数年前からか
    5. 5. 限定！新幹線が「U.F.O.」一色に
    6. 6. 杉村太蔵 石破首相に怒り爆発
    7. 7. 斎藤知事 甲子園での黙祷が波紋
    8. 8. 大阪ビル火災でイベント中止へ
    9. 9. 尿によるがん検査 画期的と話題
    10. 10. 追突され死亡 中国籍の男を逮捕
    1. 11. 志願者数が1位に「意外な大学」
    2. 12. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    3. 13. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    4. 14. 注意して、死ぬんで 万博で警鐘
    5. 15. 修学旅行生が放つ一言 空気一変
    6. 16. 12月「スマホ新法」で変わる生活
    7. 17. 総務省、楽天モバイルに行政指導　漏洩事案の報告まで3か月以上経過
    8. 18. ウクライナ巡り「現状変更許さず」と首相
    9. 19. ビル・ゲイツ氏と面会の石破首相、ワクチン接種の国際機関へ最大８１２億円拠出を伝える
    10. 20. 【独自】重要鉱物資源の安定供給を強化　アフリカ会議、宣言概要判明
    1. 1. 比の邦人射殺 2300万円で実行か
    2. 2. 女がギャングを乗り換え処刑
    3. 3. 韓国で支持率下落「やり過ぎ」
    4. 4. 韓国の若者に「地獄のよう」
    5. 5. ホテルの飲料で危機経験 ラオス
    6. 6. 優雅な立ち姿で注目集めるダンススポーツ審判員　成都ワールドゲームズ
    7. 7. 日本を活用 セネガルで日本評価
    8. 8. 20年にわたり何度も熱愛説が浮上した“お相手”が結婚を電撃発表　『コーヒープリンス』女優は動じず？
    9. 9. 旅客機で大声で罵りあう姿が話題
    10. 10. 米国人の飲酒率は過去最低に
    1. 11. 人気失墜の韓国歌手 刑務所へ
    2. 12. 日本車で韓国 警察に止められる
    3. 13. 習氏 中国の台湾侵攻を約束
    4. 14. 韓国女優 グループ再結成に言及
    5. 15. 韓国アイドルの早期脱退が相次ぐ
    6. 16. 中国EVバッテリー大手 操業停止
    7. 17. 中国製のバッグチャームが流行
    8. 18. 中国がレアアースの輸出を厳格化
    9. 19. 米露会談の機密文書 置き忘れか
    10. 20. 中国経済は「全般に減速」
    1. 1. はま寿司で洗剤混入 3歳女児入院
    2. 2. ドンキのスポットクーラーが話題
    3. 3. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
    4. 4. EUが日本に接近「哀れな人」の訳
    5. 5. 「ポケカ」出品禁止にしないワケ
    6. 6. 退職理由「社内で不倫がバレた」
    7. 7. 日本一TVで紹介されるスーパー
    8. 8. 健康で長生きするには? 家選び
    9. 9. 堀江貴文氏 東大を中退したワケ
    10. 10. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
    1. 11. 東大生が断言｢頭が悪くてすぐにググる人はもっと頭が悪くなる｣
    2. 12. パワーソリュが立会外分売を実施へ
    3. 13. 回転ずしの「株主優待」とは
    4. 14. “まかない” など裏メニューが食べられる!? 「ぐるなび」が異色のクーポン配信
    5. 15. ノートPCもスマホもこれ1台！10種のプラグで幅広い機種に対応するモバイルバッテリーを8月12日に発売
    6. 16. 家建てるも…行政のミスで家失う
    7. 17. 絶対にダメ 年金支給日のNG行動
    8. 18. 特別な給付金 どんな人が対象?
    9. 19. 高校無償化 受験者に影響は
    10. 20. 日本郵便、バイクでも点呼不備　記録改ざんも、処分の対象外
    1. 1. 総務省 楽天モバイルに行政指導
    2. 2. ChatGPTでLINEスタンプ 無料作成
    3. 3. スマホ重い…LINEでできる解消法
    4. 4. 閉店後も愛され続けた「おもちゃのハローマック」その″生き残り″が発見され話題に
    5. 5. 邪魔なルーター 山崎実業の商品
    6. 6. 味が薄まらない チタン製氷
    7. 7. 420g軽量 布団乾燥機が魅力的
    8. 8. 個性異なる電動エアダスター発売
    9. 9. シグマ 55万円のミラーレス向け
    10. 10. Amazon 松屋の冷食が最大55%OFF
    1. 11. 海賊版検索エンジン「Anna’s Archive」のチームがミッションへの攻撃を受けているが健在だと報告
    2. 12. 世界で最も安いPCケース 発表
    3. 13. 2025年は「お手頃ミニLED」＆「当たりの有機EL」に注目！最新テレビのトレンドまとめた
    4. 14. MVNO各社のeSIMサービス内容
    5. 15. 重機や特殊車両にも、しっかり取り付けできる！ドリンク＆小物ホルダー
    6. 16. iPhone XのTrueDepthカメラを用いた顔面トラッキングアプリは間もなく登場か？開発者の試行錯誤がわかるムービーが公開中
    7. 17. 大河原克行のNewsInsight 第258回 日立GLSの環境戦略、グリーン・デジタル・イノベーションで成長描く
    8. 18. スタンプアレンジ LINEの裏ワザ
    9. 19. 2025年 抑えたい「Zapier」解説
    10. 20. 「Googleメッセージ」に新機能
    1. 1. 少女が全米生中継で大谷を批判
    2. 2. 八村塁「日本強くなってほしい」
    3. 3. 広陵の「事実否定」元部員が反論
    4. 4. 王者撃破の県岐阜商・藤井監督は声を震わせる「誇らしいな、と」一丸勝利に「一人一人が成長している」
    5. 5. 最新ランク 日本選手12人
    6. 6. ローソンがレッドブル批判 物議
    7. 7. 左手指ない球児 スーパープレー
    8. 8. 「泣きそうに」大谷晋二郎が投稿
    9. 9. 「謎交代」にファンも納得できず
    10. 10. 甲子園 頭部死球の松岡は病院へ
    1. 11. 藤浪が1軍登板 1四死球で降板
    2. 12. 李忠成氏 小森飛絢をどう評価
    3. 13. 明豊1年生 初の甲子園で反省
    4. 14. リロ来日 東京の美味い食べ物
    5. 15. 大谷 手袋を投げつけ怒りあらわ
    6. 16. バルサ 試合内容に不満の声
    7. 17. 全国高校野球 驚異の打点で8強
    8. 18. 「絶対主将はやらない」高校時代
    9. 19. 井上尚弥との対戦に「疑問」浮上
    10. 20. 代表MF佐野海舟 結婚していた
    1. 1. 北島康介氏が一般女性と不倫か
    2. 2. YOSHIKIが騒動で暴走 株が大暴落
    3. 3. 木村拓哉 中居正広氏にエールか
    4. 4. 千葉雄大 ぽっちゃり激変に衝撃
    5. 5. 堀江氏「金儲けに必死」に反論
    6. 6. 中川安奈 裸に見える服は戦略か
    7. 7. クビ宣告 新代行サービスを提案
    8. 8. TKO木下 タイ移住発表に冷めた声
    9. 9. 2025年夏ドラマ23作、“視聴率無視”でガチ採点　「圧巻」「非の打ち所がない」「特筆すべきレベル」の秀逸作とは
    10. 10. 田中圭「米CM」ポスターが復活
    1. 11. 中居氏にメッセ送れる 感激の声
    2. 12. 福山のセクハラはOK 弁護士発言
    3. 13. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
    4. 14. 山本月 結婚に続き妊娠も報告
    5. 15. 長田庄平「幸せな炎上」を報告
    6. 16. コロッケ「右耳が聞こえない」
    7. 17. YOSHIKI「自業自得」精神不調に
    8. 18. カズレーザー母が胸中を初告白
    9. 19. 「内田有紀の妹」公表理由を説明
    10. 20. 福山にファンは「もうダメかも」
    1. 1. 3度不倫も干されず ぬるっと復帰
    2. 2. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
    3. 3. 後悔…韓国人彼氏にダマされた
    4. 4. 紫外線対策も ワークマンの商品
    5. 5. TBS系火10ドラマ 40万部突破の訳
    6. 6. 通勤にも ミズノの万能シューズ
    7. 7. 美意識感じる淡路島の宿泊施設
    8. 8. コレ天才!ダイソー&セリアの新作
    9. 9. 大人気の「3点セット」再販開始
    10. 10. 「ヌードリップ」の彩りは色味
    1. 11. 出ちゃったわ 車内が地獄絵図に
    2. 12. 魚座・女性の運勢 今後の道筋
    3. 13. 射手座・女性の運勢 スイッチ
    4. 14. 半額の牛肉に怒鳴られ理不尽な目
    5. 15. 夫の机に愛の手紙 尾行した結果
    6. 16. 牡牛座・女性の運勢 変化に期待
    7. 17. 牡羊座・男性の運勢 会話のコツ
    8. 18. ほぼ日手帳 ムーミンコラボ登場
    9. 19. 重ね着で垢抜け しまむらキャミ
    10. 20. 付録に「ちいかわ」手帳セット