私はセリナ。娘ランの10歳の誕生日は平日だったものの、たまたま学校が休み。夫イッペイには何も告げず、2人でテーマパークへ出かけました。すると昼頃にイッペイから電話が。忘れ物で帰宅したら誰もいなかったので驚いているようでした。状況を説明すると、イッペイは激怒。私はひとまず「驚かせてごめん」と謝りつつも、「夜には帰るから」と話しました。するとイッペイはさらに怒って電話を切ってしまったのです。ランは少し心