LiberNovoは、電動ワークチェア「LiberNovo」シリーズ新製品となる「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - Airflow」の3製品を、6月17日に正式発売した。LiberNovoシリーズは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動ワークチェア。新モデルとして、座面に吸気式の電動ファンを内蔵した高機能モデルのPro、手動でランバーサポートを動かす廉価モデルのSE、大柄なユーザー向けの特