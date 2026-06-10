アイモバイルは、旅行予約サービス「ふるなびトラベル予約」で、夏のクーポンキャンペーンを6月11日正午から30日午前11時59分まで開催する。初めての予約では15％、2回目以降の予約では10％を割り引くクーポンを、いずれも先着1,000予約限定で配布する。割引上限は10万円。宿泊期間は8月31日チェックアウトまで。「ふるなびトラベル予約」は、ふるさと納税サイト「ふるなび」でのふるさと納税の返礼品として受け取ることができる電