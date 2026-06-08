YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン ６月なのに、気温１０℃。涼しい釧路をすばらしい春採湖まで走る魂のラン。」と題した動画を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎氏が、6月の北海道釧路市を走りながら、豊かな自然や街の魅力を紹介しています。 釧路の港を出発した茂木氏は、現在6月であるにもかかわらず気温が10度しかないことに驚きつつランニングを開始します。道中では、北海道