あだ名はイングリッシュ・コルベット「彼らの要求によって、コーナリングも乗り心地も悪い、買い物グルマになってしまったようです。タイヤはすぐに鳴き、ボディロールは大きい。運転が楽しくありません」。1979年5月、トライアンフTR8へ試乗したAUTOCARは、落胆を隠さなかった。【画像】イングリッシュ・コルベットの異名V8エンジンのTR8スポーティなトライアンフたち全146枚ところが、その北米仕様はアメリカで称賛された