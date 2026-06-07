1974年ポルシェ911ポルシェ911の第2世代となるGシリーズは、1973年8月から1974年モデルとして生産を開始。バリエーションはベースグレードと911S、高性能版のカレラが用意され、それぞれディタッチャブル・トップのタルガを選ぶことができた。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #151974年ポルシェ911編全2枚米国で厳格化された安全規制は、時速5マイル（8km/h）以下の衝突時に車体が損傷しない構造が要求された。ポル