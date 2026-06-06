千葉の房総半島で大繁殖している「キョン」。その数、約9万4000頭。生息範囲は20年ほど前まで、5つの市と町だったものの、いまでは18の市と町に。そこに“待った”をかけるため、4月に設定された“絶対防衛ライン”。「キョン」の北上を阻止したい千葉県。その最前線を取材しました。■千葉県内での定着地域5市町→18市町に拡大向かったのは、房総半島の真ん中に位置する茂原市。20年以上暮らす男性に話を聞くと…。20年以上住む