イラン情勢の影響でサッカーワールドカップへの出場が危ぶまれていたイラン代表について、アメリカ入国に必要なビザが発給されたことが5日にわかりました。11日に開幕するサッカーワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコで共同開催されます。イラン代表は1次リーグをアメリカで戦う予定ですが、トランプ大統領が当初、受け入れに難色を示し、選手らへのビザの発給が遅れていました。こうした中、ロイター通信によりますと、