京都・祇園祭の山鉾巡行。長刀鉾の今年のお稚児さんが決まりました。 今年の長刀鉾のお稚児さんに選ばれたのは、ノートルダム学院小学校３年の長谷航太郎さん（８）です。 また、お稚児さんを補佐する禿には、ノートルダム学院小学校４年の長谷恭佑さん（９）と築地啓太さん（９）が選ばれました。 お稚児さんは厄払いを行う「神の使い」とされ、祭りのハイライト・山鉾巡行の先頭を行く長刀鉾に乗り、注連