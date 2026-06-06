今日6日(土)も、全国的に雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。特に雨の時間が長いのは沖縄と奄美で、局地的には滝のような降り方になりそうです。夜になると、九州南部にも活発な雨雲がかかります。沖縄と奄美は雷雨九州南部も次第に雨日の差す所もにわか雨の可能性今日6日(土)は、前線が沖縄付近に延びます。また、熱帯低気圧が台湾付近にあり、この周辺の高温多湿な空気の影響で前線の活動が活発になるでしょう。沖縄