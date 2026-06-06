今日6日(土)も、全国的に雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。特に雨の時間が長いのは沖縄と奄美で、局地的には滝のような降り方になりそうです。夜になると、九州南部にも活発な雨雲がかかります。

沖縄と奄美は雷雨 九州南部も次第に雨 日の差す所もにわか雨の可能性

今日6日(土)は、前線が沖縄付近に延びます。また、熱帯低気圧が台湾付近にあり、この周辺の高温多湿な空気の影響で前線の活動が活発になるでしょう。





沖縄と奄美は断続的に雨や雷雨で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。特に、石垣島など沖縄の八重山地方では、滝のような非常に激しい雨が降るおそれもあります。九州南部も天気が下り坂で、午後3時以降は広く雨となるでしょう。夜は次第に雨脚が強まり、局地的に激しく降りそうです。九州北部や四国、中国地方から東北にかけては、雲の間からときおり日が差します。ただ、湿った空気が入り、午前も午後も、所々でにわか雨がありそうです。北海道は、気圧の谷が通過するため、南西部の早い所では午前中から雨で、午後は北部や東部でもザッと雨の降ることがあるでしょう。

最高気温 前日と同じか高い所がほとんど 関東以西はムシッとした暑さ

最高気温は、沖縄と九州は30℃くらいで、かなりの蒸し暑さとなりそうです。

中国と四国から関東、北陸は25℃から28℃くらいの所が多いでしょう。極端な高温ではないものの、湿度が高めで、体の熱が逃げにくい状況です。屋外でのレジャーなどの際は、暑さ対策を心掛けてください。

一方、東北と北海道は、ヒンヤリした空気に覆われ、気温があまり上がりません。昼間も、ジャケットなどの上着が活躍するでしょう。