ヒルトン横浜は、アフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を5月7日から6月30日まで提供している。すべてのスイーツにメロンを使い、メロン風味のカスタードクリームと生クリームを組み合わせたラインナップとした。ティースタンド上段にはメロンのショートケーキ、メロンのサバラン、メロンのエクレア、メロンムースを並べ、下段にはメロンデニッシュ、メロンスコーン、メロンケーキなどを用意する。セイボリーはス