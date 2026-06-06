ヒルトン横浜は、アフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を5月7日から6月30日まで提供している。

すべてのスイーツにメロンを使い、メロン風味のカスタードクリームと生クリームを組み合わせたラインナップとした。ティースタンド上段にはメロンのショートケーキ、メロンのサバラン、メロンのエクレア、メロンムースを並べ、下段にはメロンデニッシュ、メロンスコーン、メロンケーキなどを用意する。

セイボリーはスペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが監修し、魚介のマリネとアボカドのトマトコンソメゼリー、新じゃがいもと新ごぼうのヴィシソワーズとローストビーフサラダ、自家製ミニアメリカンドッグ、タンドリーチキンとクスクスのサラダをそろえ、紅茶はプレミアムティーブランド「HARNEY ＆ SONS」の銘柄から熟した洋ナシをイメージした「エアルーム・バートレット・ペア」などを提供する。

場所はロビー階のバー＆ラウンジ「Melody」。提供時間は平日が午後1時、1時半、2時開始の2時間制、土・日・祝日が午後1時、1時半開始の2時間制。料金は7,000円（税・サービス料込）。