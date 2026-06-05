【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が6月24日にリリースするニューシングル「人誑し / ひとたらし」の先着予約・購入特典、“寄席文字木札ストラップ”の情報が解禁。加えて、シングルリリースを記念したライブセレクション特番『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live～夏祭りツアー直前SP～』が6月25日20時より桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されるこ