◇交流戦中日―西武（2026年6月5日バンテリンD）愛知県岡崎市出身の俳優で、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーとしても活躍する佐野勇斗(28)が、中日―西武戦でセレモニアルピッチを務めた。昨年に続き2年連続の大役を務めた佐野は、背番号6で「BAKURETSU」と刻まれたユニホーム姿で登場。M!LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！」の「滅ポーズ」を披露し、ファンを喜ばせた。投球前には「ストライクと120キロ