3日、厚生労働省は、去年1年間の人口の動きをまとめた「人口動態統計」を発表しました。それによりますと、秋田県は、出生率が、31年連続で全国で最も低くなりました。この出生率に影響すると考えられているのが、夫がどれくらい家事・育児に参加しているかです。男性の育児参加を支援する団体や企業の取り組みを取材しました。 ■夫が育児に参加することの重要性 厚生労働省の調査では、夫が家事・育児に費やす休日の時間が多