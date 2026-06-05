日本代表は北中米ワールドカップに備え、メキシコのモンテレイで調整を行なっている。現地６月４日の練習前、元日本代表主将の吉田麻也（LAギャラクシー）が、サポートプレーヤーとして５日より合流することが急きょ発表された。37歳のDFは、５月31日のアイスランド戦限定でカタールW杯以来３年半ぶりに代表に復帰。14分間だけプレーし、「ひと区切り」をつけたが、さっそく別の形でまた代表に関わることとなった。今回の