アメリカで愛され続けてきた名車でドライブ元プロ野球選手として日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔さんが2026年5月12日に自身のInstagramを更新。愛車を運転している姿を公開しました。「今日は野球スクール施設に設置する予定のスクールバスの視察に来ました！」とつづった中田さんは、ライトブルーのハンドルを握ってクルマを運転している写真をアップ。【画像】これが元プロ野球選手「中田翔」の愛車「旧車コンバーチブ