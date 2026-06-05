アメリカで愛され続けてきた名車でドライブ

元プロ野球選手として日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔さんが2026年5月12日に自身のInstagramを更新。愛車を運転している姿を公開しました。

「今日は野球スクール施設に設置する予定のスクールバスの視察に来ました！」とつづった中田さんは、ライトブルーのハンドルを握ってクルマを運転している写真をアップ。

【画像】これが元プロ野球選手「中田翔」の愛車「旧車コンバーチブル」です！ 画像で見る（26枚）

これは、中田さんの愛車であるシボレー「マリブ」だといいます。

ほかにも有名人では、タレントのヒロミさんやお笑い芸人のじゅんいちダビッドソンさんなどが愛車とするなど、クルマ好きの間で根強い人気を誇る1台として知られます。

1964年にシボレー「シェベル」のいちラインナップとして登場した、由緒正しきモデルであるマリブ。

当初は高性能仕様の名称として展開され、のちに当時のアメリカ市場で幅広い層に支持された国民車として、クーペやコンバーチブル、ステーションワゴンなどさまざまなバリエーションを展開しながらモデルチェンジを重ねていましたが、1983年に一度生産が終了。しかしその後、1997年に復活しました。

最終モデルは2016年にデビューした9代目で、トヨタ「カムリ」並みに大柄なボディに搭載するパワートレインは2リッターターボエンジンや2.4リッターハイブリッドなどを搭載し、大幅なダウンサイジング化を図っていました。

そんな歴史あるマリブに乗った写真をSNSにアップした中田さん。

詳しい年式や仕様などは不明ですが、晴天下でブルーの内装が映えるレトロな車内が確認できることから、かなり古いコンバーチブル（オープン）モデルであることは確認できます。

自身が監修する野球教室を名古屋市内に開校する予定とのことで、そこで使用するスクールバスを見つけるべく、シボレーに乗って視察に出た姿を今回のInstagramで公開したようです。

中田さんは「スクールバスの中でアパレル商品を販売する予定やからみんな楽しみにしててね」と、ファンに呼びかけていました。

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「マリブ運転してる翔君に遭遇したい」など、ハンドルを握る中田さんの姿に対する反響も書き込まれていた今回の投稿。

伝統的なクルマに乗った中田さんの野球技術が若き芽に伝授され、野球の伝統も末永く続いてほしいと願うばかりです。