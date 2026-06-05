THE THOUSAND KYOTOは、「THE MELON SEASON Parfait Afternoon Tea」を5月29日から7月12日まで提供する。シリーズ第1弾はメロンをテーマとし、メロンを使ったウェルカムドリンクやパルフェ、スイーツ6種、メロンクリームパン、セイボリー5種を用意する。ドリンクは和紅茶や紅茶、日本茶、コーヒーなど約30種類をフリーフローで提供する。同期間には、メロンを器にしたパルフェ「リュクス・メロン・ボウル」も販売し、単品やドリン