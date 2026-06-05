THE THOUSAND KYOTOは、「THE MELON SEASON Parfait Afternoon Tea」を5月29日から7月12日まで提供する。

シリーズ第1弾はメロンをテーマとし、メロンを使ったウェルカムドリンクやパルフェ、スイーツ6種、メロンクリームパン、セイボリー5種を用意する。ドリンクは和紅茶や紅茶、日本茶、コーヒーなど約30種類をフリーフローで提供する。

同期間には、メロンを器にしたパルフェ「リュクス・メロン・ボウル」も販売し、単品やドリンクセットに加え、アフタヌーンティーのウェルカムパルフェを同商品に変更するアップグレードも受け付ける。

対象アフタヌーンティーの利用ごとにザ・サウザンド京都のLINE公式アカウントのショップカードにスタンプを付与し、4回分を集めた来店客にはTEA AND BARのペストリーシェフによる限定スイーツを提供する。スタンプ付与期間は5月29日から11月23日まで、景品の提供期間は2027年1月4日から2月28日までで、特典利用には事前予約と別途ドリンクの注文が必要となる。

提供場所は2階のカフェ＆バーTEA AND BARで、アフタヌーンティーの提供時間は午前11時半から午後2時まで、午後3時から5時半まで、午後6時半から9時までの3部制とし、「リュクス・メロン・ボウル」は午前11時半から午後9時まで提供する。料金は、アフタヌーンティーが7,000円から、リュクス・メロン・ボウルは単品4,000円、ドリンクセット4,800円。アフタヌーンティーのウェルカムパルフェをリュクス・メロン・ボウルに変更する場合は2,000円。いずれのメニューも利用2日前の正午までの予約制で、「リュクス・メロン・ボウル」は1日10食の数量限定。いずれもサービス料と消費税を含む。