2025年に高松赤十字病院で開かれたコンサート 香川大学教育学部の学生と教員が6月25日午後4時から、高松赤十字病院（待ち合いロビー）で無料のコンサートを開催します。 来院者や地元の人に音楽に親しんでもらおうと、香川大学と高松赤十字病院が共同で開くもので、2026年が2回目です。当日は木管楽器やキーボードなどの演奏の他、合唱などを行うということです。 病院の利用者以外も楽し