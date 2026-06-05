美しさの秘密に迫る町歩きの達人・タモリさんが“ブラブラ”歩きながら知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫るNHKのバラエティ番組『ブラタモリ』。【写真】タモリさんがうなるほどの美しさで…6月6日（総合、午後７時半〜）の舞台は、10円玉にも刻まれた国宝・平等院鳳凰堂！その美しさの秘密に迫ります。タモリさんが、千年を超える美を体験する、特別な旅へ。美への執念が左右対称に広がる優美な姿、きらびやかに輝く装飾――