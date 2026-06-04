アシックスは4日、同社がサポートする日本代表DF冨安健洋を応援するSNSキャンペーン「#トミと新たな景色を」をスタート。同日、元日本代表DF中澤佑二氏とお笑い芸人のワッキーさん（ペナルティ）がトークセッションを行った。FIFAワールドカップ2026では背番号「22」を背負う冨安。中澤氏も「22」を長らく背負った一人であるが、「こんなにうれしいことはない」と目を細め、「冨安選手は日本でも歴代最強と言われるDF。体がも