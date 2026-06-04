北中米W杯の事前キャンプ地・メキシコ北東部モンテレイ入りした森保ジャパンは3日（日本時間4日）、現地での初練習日を迎えた。【恩師直撃】久保建英は13歳でU17入りも「『俺にボールをよこせ』と要求できるメンタリティーでした」（U17日本代表元監督・森山佳郎）予定されていた施設（地元の強豪ティグレス所有）のピッチ状態が悪く、直前になって会場が変更されるアクシデントが起きた。それでもJFA（日本サッカー協会）職員