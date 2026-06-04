ジャルパックは、北海道余市町で開催されるワインイベント「La Fete des Vignerons a YOICHI(ラ・フェト・デ・ヴィニュロン・ア・ヨイチ、農園開放祭)」のチケットに、往復航空券や宿泊、送迎を組み合わせた「JALで行く余市ラフェト2026」を販売する。販売期間は6月9日12時から6月15日10時までの7日間限定。「ラ・フェト・デ・ヴィニュロン・ア・ヨイチ」は、北海道余市町で年に一度開催される人気ワインイベント。余市町登地区の