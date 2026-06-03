１日、上海博物館に搬入されたマチュピチュ遺跡の文化財。（上海＝新華社記者／呉宇）【新華社上海6月3日】中国上海市で1日、「世界樹の頂・アメリカ大陸古代文明展」展示品の第1陣が通関手続きを終え、上海博物館に搬入された。税関による現地検査を経て展示設営を始める。展覧会は7月に開幕する。今回搬入されたのはペルー・マチュピチュ遺跡から出土した金銀器や土器、織物など貴重な文化財325点（組）。5月29日に同国から