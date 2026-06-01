高市首相は、イランのペゼシュキアン大統領と3度目の電話会談を行い、アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、1日も早い合意への期待を伝えました。高市首相「イランも引き続き最大限の柔軟性を発揮して合意が1日も早く得られることを強く期待している旨を述べました」高市首相は会談で、「話し合いを通じた事態の沈静化が最も重要」とする日本の立場を改めて伝えました。またホルムズ海峡を全ての国の船舶が自由で安全に通過