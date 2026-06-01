評価されない技術的革新性ただ単に美しいだけではダメだったのだろうか？ 先日の発表を受けて、フェラーリ・ルーチェはネット上でジャガーと似たような注目のされ方をしている。多くの人々が反応を示し、ルカ・ディ・モンテゼーモロ氏（フェラーリの元会長）も発言した。しかし、ソーシャルメディアのユーザーたちほど多くを語った人はいない。そして、そこでの反応は芳しくない。【画像】元アップルのデザイナーが携わったフェラ