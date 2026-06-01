評価されない技術的革新性

ただ単に美しいだけではダメだったのだろうか？ 先日の発表を受けて、フェラーリ・ルーチェはネット上でジャガーと似たような注目のされ方をしている。多くの人々が反応を示し、ルカ・ディ・モンテゼーモロ氏（フェラーリの元会長）も発言した。しかし、ソーシャルメディアのユーザーたちほど多くを語った人はいない。そして、そこでの反応は芳しくない。

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筆者はルーチェの外観は好きではないが、その技術的革新のいくつかが評価されていないのは残念だと思う。50万ポンド（約1億円）もするフェラーリがコーナーを曲がる際の挙動は、それ単体では興味は限られる。しかし、もしルーチェの走りが魅力的であるなら、他のEVにどのような影響を与えるのか、もっと詳しく知りたいと思う。



フェラーリ・ルーチェと筆者 AUTOCAR

車内で聞こえるサウンドは、どうやらフェイクではなく、実際に発生しているメカニカルな音をそのまま増幅して流しているようだ。これは良いものなのか、あるいは役に立つのかはわからない。だが、少なくとも本物であることは確かだ。

次に、パドルシフト。これはギアチェンジ用のパドルではない。減速と出力を調整するためのものであり、減速を強めると、出力が抑えられる。ドライバーならコーナー進入時には強力なエンジンブレーキをかけ、コーナー出口では出力を抑えたくなるだろうし、そもそも最高出力1000ps以上というのは過剰だ。このパドルは有用なのだろうか？ 仮にそうだとして、ルーチェは1050psあるが、例えば200psのホットハッチでも有用なのだろうか？ 興味を惹かれる。

LoveFromの発言力はいかほどに

次にインテリアだが、実際に見て、触れてみて、現時点で世界一だと確信した。手触りが素晴らしい。質感の高さが際立っている。そして、使い勝手も極めて優れているようだ。これ以上のものはないと思う。

しかし、こうした要素は見過ごされつつある。なぜなら、（こう言っても物議を醸すことはないと思うが）ルーチェは美しいクルマではないからだ。



フェラーリ・ルーチェ フェラーリ

だが、もしかすると、ルーチェはもっと美しいクルマになるはずだったのかもしれない。ルーチェに触れた際、空力に関する記者説明会で、フェラーリのエンジニアの1人がルーチェの小さな模型を持っていた。その模型は、光沢のあるブラックのパッセンジャーセル（キャビン）と、それを囲むシルバーのボディで構成され、両者の境界線がとても鮮明に示されていた。これはデザイン会社LoveFromの共同創業者であるマーク・ニューソン氏が、取材で語っている点でもある。

その模型で強く印象に残ったのが、圧倒的なまでの美しさだった。流麗だ。フェラーリにカメラを禁止されていたため、写真を撮ることはできなかったが、量産車とはシルエットが異なっていたように思う。より低く、よりシャープで、そして、そう、より美しく見えたのだ。

ルーチェはもともと、あのような姿になる予定だったのだろうか？ もちろん、デザイナーの初期のスケッチに、量産車よりもはるかに印象的なフォルムや、巨大なホイール、非現実的なほど低い車高が描かれていることは珍しくない。しかし、LoveFromはフェラーリに招かれた外部の会社だ。デザインの仕上がりについて、例えば取締役会で「このルーフラインやボディの造形は不可欠だ」と主張し、エンジニアたちに一切の変更を許さないような、社内デザイナー並みの強い決定権を持っていたのだろうか？

エンジニア側の意見が強すぎた？

EVは背が高くなりがちだ。ルーチェの場合、フェラーリは将来的にバッテリー交換が可能となるよう、キャビンフロアの下に蓋付きのバッテリーパックを配置することを強く求めた。しかし、こうすると必然的に車高が高くなってしまう。

それを踏まえ、ジャガーのデザイナーたちは、タイプ01においてバッテリーモジュールを分離し、その間に「フットガレージ（足元のスペース）」を設けることで、乗員の着座位置を低く抑えられるようにしたのだ。一方、BMWのノイエ・クラッセEVプラットフォームでは、バッテリーパックの上面をキャビンフロアとして利用している。



フェラーリ・ルーチェ フェラーリ

開発過程で直面した技術的課題のせいで、ルーチェは車高が高くなり、優雅さを失ったのだろうか？ もし車高を低くして、スポイラーとボディの間の隙間をさらに強調すれば、より魅力的に見えるだろうか？ そして、細部のラインに関する議論が交わされ、最終的に合意に至っていれば、もっと見栄えが良くなっていただろうか？

ニューソン氏は、LoveFromとフェラーリの関係が「意外にも緊張していなかった」と語った。もしかすると、もっと緊張するべきだったのかもしれない。